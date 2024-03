Royaume-Uni: légère hausse du chômage, la croissance des salaires ralentit

Le ministre des Finances Jeremy Hunt, en octobre 2023, à Manchester ( AFP / JUSTIN TALLIS )

Le taux de chômage a légèrement augmenté au Royaume-Uni à 3,9% pour les trois mois achevés fin janvier, contre 3,8% à fin décembre, tandis que la croissance des salaires marque un léger recul, a indiqué mardi l'Office national des statistiques.

Les salaires "augmentent plus lentement que ces derniers temps mais, grâce à une inflation plus faible, les salaires en termes réels continuent d'augmenter", relève sur X (ex-Twitter) Liz McKeown, directrice des statistiques économiques de l'ONS.

Le nombre d'emplois vacants poursuit sa baisse "même si le total reste supérieur (...) à son niveau d'avant la pandémie", tandis que les chiffres du chômage sont restés globalement stables au cours de l'année écoulée, poursuit Mme McKeown.

"Le marché du travail reste plutôt morose", commente Tony Wilson, directeur de l'Institut d'études sur l'emploi (IES), ajoutant qu'"il y a moins de personnes qui travaillent parce qu'il y a davantage de personnes hors du marché du travail".

"Cette situation s'explique par le nombre croissant de jeunes et de personnes âgées exclus de la population active, et notamment par le nombre croissant de personnes signalant des problèmes de santé de longue durée qui les empêchent de travailler", selon lui.

Les données de l'ONS montrent en effet que le nombre de personnes "inactives", c'est-à-dire hors du marché du travail et ne cherchant pas d'emploi, a augmenté entre novembre et janvier, et se situe à 21,8% des 16-64 ans.

L'"inactivité économique" avait bondi dans le pays avec la pandémie de Covid-19, notamment en raison de maladies chroniques, et fluctue depuis autour de ces niveaux plus élevés, précise l'ONS.

Cette situation "freine la reprise" d'une économie britannique qui était en récession à la fin de l'an dernier, poursuit M. Wilson pour qui le pays "a besoin d'une approche différente" pour faire revenir les Britanniques vers le marché du travail - le gouvernement a récemment haussé le ton vis-à-vis de personnes touchant des allocations mais ne cherchant pas d'emploi.

"Les salaires réels ont augmenté pour le septième mois consécutif", s'est pour sa part félicité le ministre des Finances britannique Jeremy Hunt dans un communiqué, affirmant qu'une baisse des cotisations sociales annoncée la semaine dernière par le gouvernement "devrait encore faire monter" le salaire net.

La croissance des salaires hors bonus a atteint 6,1% pour les trois mois achevés fin janvier, marquant un léger recul, mais la hausse des revenus en termes réels continue à grimper de 2%, car l'inflation a nettement ralenti ces derniers mois dans le pays, selon l'ONS.

L'inflation, à 4% sur un an en janvier, a reculé depuis son pic de 11% fin 2022, mais elle reste au double de l'objectif de la Banque d'Angleterre (BoE), qui scrute l'économie britannique avant d'éventuellement commencer à baisser son taux directeur, qu'elle a monté à plusieurs reprises ces dernières années pour lutter contre les hausses de prix.

"Le ralentissement de la croissance des salaires en janvier est probablement encore un peu trop lent au goût de la Banque d'Angleterre", estime Paul Dales, analyste de Capital Economics.

"Mais il existe des signes encourageants indiquant qu'un ralentissement plus marqué est imminent et qu'une baisse des taux d'intérêt en juin est possible", selon lui.