Royaume-Uni: chanteurs et musiciens d'un prestigieux opéra suspendent leur grève

( AFP / MARTY MELVILLE )

Les chanteurs et musiciens de l'Opéra national d'Angleterre, qui avaient prévu de ne pas monter sur scène jeudi pour protester contre des suppressions d'effectifs, ont suspendu leur mouvement lundi après de nouvelles propositions de la direction, a annoncé un syndicat.

Le syndicat des acteurs Equity a fait état dans un communiqué d'un "accord provisoire" avec la direction de l'English National Opera (ENO).

"Même si cela ne marque pas la fin des négociations, nous sommes convaincus que des discussions constructives pourront aboutir à une résolution complète dans les semaines à venir", est-il indiqué, précisant que les musiciens suspendaient également leur mouvement.

Les membres du choeur et de l'orchestre de cette compagnie lyrique, l'une des principales du pays, avaient voté en faveur d'une grève le jour de la première d'une production adaptée du roman "The Handmaid's Tale" ("La Servante écarlate"), conduisant vraisemblablement à son annulation.

Equity, associé au syndicats des musiciens (MU), s'oppose à un plan de "licenciement et réembauche" proposé par la direction de l'opéra.

Avec ce plan, choristes et musiciens pourraient être remerciés puis réembauchés pour ne travailler que six mois par an, tandis que d'autres se verraient proposer de travailler avec le statut d'indépendant.

Mi-janvier, le secrétaire général d'Equity Paul Fleming avait expliqué que la direction du théâtre projetait "de réduire les salaires de 40% et de ne pas créer d'emplois permanents dans la nouvelle base de Manchester".

La compagnie avait annoncé en fin d'année dernière la délocalisation d'une partie de ses activités à Manchester, dans le nord-ouest de l'Angleterre, après que l'Arts Council England a menacé de supprimer sa subvention annuelle de 12 millions de livres (14 millions d'euros) si elle ne quittait pas la capitale.

Ces deux dernières années, la flambée des prix au Royaume-Uni a provoqué des grèves touchant de nombreux secteurs et notamment les services publics comme les transports, la santé et l'éducation.