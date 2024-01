Royaume-Uni : Aldi et Lidl annoncent des ventes record pour un Noël low-cost

Londres, le 27 décembre 2023. ( AFP / HENRY NICHOLLS )

Les enseignes allemandes de discount alimentaire Aldi et Lidl ont annoncé mardi des ventes record pour Noël au Royaume-Uni, dopées par une inflation qui a fait flamber les prix, détournant toujours plus de Britanniques au budget sous pression, des supermarchés traditionnels.

Aldi a enregistré au Royaume-Uni "le meilleur Noël de son histoire avec des ventes dépassant 1,5 milliard de livres (plus d'1,7 milliard d'euros, ndlr) pour la première fois au cours des quatre semaines précédant la veille de Noël", avec des ventes en hausse de 8% sur un an, a-t-il annoncé dans un communiqué.

Considéré comme le supermarché le moins cher du Royaume-Uni par l'association de consommateurs Which?, Aldi est devenu il y a un peu plus d'un an la quatrième chaîne du pays en parts de marché, selon le cabinet d'études Kantar, doublant Morrisons, mais toujours derrière Tesco, Sainsbury's et Asda.

Très élevée pendant de longs mois, l'inflation a fortement marqué le pas fin 2023 au Royaume-Uni, à 3,9% sur un an en novembre, mais les hausses de prix engrangées par les produits alimentaires, notamment, restent importantes.

Les budgets des ménages sont aussi sous la pression des taux d'intérêts élevés, conséquence des efforts de la Banque d'Angleterre pour freiner l'inflation, qui a notamment renchéri le coût des crédits immobiliers.

Les ventes record de Noël "viennent terminer une année remarquable pour Aldi, au cours de laquelle l'entreprise a attiré plus d'un demi-million de clients supplémentaires" se détournant de tous les grands supermarchés britanniques, a encore fait valoir le groupe.

De son côté Lidl, sixième chaîne du pays qui grappille elle aussi régulièrement des parts de marché au Royaume-Uni, a également annoncé mardi avoir réalisé un Noël record outre-Manche.

L'enseigne y a vu ses ventes progresser de 12% sur un an lors des quatre semaines précédant le 24 décembre.

Les deux chaînes allemandes "ont intensifié la concurrence sur les prix au Royaume-Uni, incitant d'autres supermarchés à proposer des remises et des promotions et à réfléchir à des moyens innovants pour stimuler la demande des clients, en mettant notamment l'accent sur leurs programmes de fidélité", note Victoria Scholar, analyste de Interactive Investor.