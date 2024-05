information fournie par So Foot • 07/05/2024 à 22:13

Rouen : une enquête pour « abus de biens sociaux » ouverte

Rouen est enroué.

Quelques heures seulement après les perquisitions menées par la police au centre administratif du club de Rouen ainsi qu’au domicile de son président, Charles Maarek, on en sait déjà plus sur le pourquoi du comment. Selon Paris-Normandie , qui est entré directement en contact avec le dirigeant, ce dernier n’a pas été placé en garde à vue. « Je n’en ai pas besoin, je n’ai rien à cacher. Si la police a des soupçons, c’est mieux qu’elle tire les choses au clair » , a affirmé Maarek, qui sera auditionné plus tard. Le parquet de Rouen a, en parallèle, fait savoir à Paris-Normandie qu’il avait ouvert « une enquête pour suspicion d’abus de biens sociaux au préjudice de la SAS FC Rouen 1899 Diables rouges, société sportive gérant notamment l’équipe première masculine du FC Rouen ». Celle-ci fait notamment suite à un signalement par le commissaire aux comptes de la société.…

AL pour SOFOOT.com