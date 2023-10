Rouen frappe fort, Cholet et Épinal en galère

Pas de trêve internationale pour les braves.

Tandis que la Ligue 1 et la Ligue 2 ont appuyé sur pause pour deux semaines, le National 1 continue d’assurer le spectacle et proposait ce mercredi soir sa dixième date de la saison, déjà. Le FC Rouen s’est d’abord chargé de chauffer la salle en climatisant Le Mans sur la dernière action du match (0-1), dépassant ainsi son adversaire du soir, pendant qu’Avranches assurait tranquillement à coups de pénaltys contre Martigues (2-0). Le multiplex de 21 heures a prolongé le show pendant deux heures et prouvé à quel point la lutte est serrée dans le troisième échelon national. Toujours invaincu et leader, le Red Star a néanmoins lâché deux points sur la pelouse de Nancy (1-1), mais son avance reste confortable sur Niort – son dauphin, vainqueur de Versailles (1-0) – et Villefranche – troisième après son succès contre GOAL FC (2-1).…

FG pour SOFOOT.com