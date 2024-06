Ronald Koeman en colère envers l'arbitrage

L’homme au sifflet aurait pu l’accorder, il a choisi de le refuser.

Face à la décision arbitrale d’annuler le but de Xavi Simons lors du match nul sans but entre la France et les Pays-Bas comptant pour la deuxième journée de l’Euro 2024 dans le groupe D, Ronald Koeman ne décolère pas. Pour l’entraîneur hollandais, la réalisation aurait en effet dû être validée comme il l’a dit en conférence de presse : « La position de Dumfries est hors-jeu, mais il ne perturbe pas le gardien . Quand ça n’arrive pas, c’est un but valide. Vous avez besoin de cinq minutes pour le décider ? Je ne suis pas d’accord. Mon opinion, encore une fois, c’est qu’il ne gêne pas le gardien. » …

FC pour SOFOOT.com