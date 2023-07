information fournie par So Foot • 07/07/2023 à 18:40

Ronald Koeman conseille à Xavi Simons de rester au PSV

Il veut garder la fierté nationale.

Depuis son départ du Paris Saint-Germain à l’été 2022, Xavi Simons vole de ses propres ailes pour le plus grand plaisir des supporters du PSV Eindhoven. Auteur de 22 buts et 12 passes décisives la saison dernière, toutes compétitions confondues, le milieu offensif néerlandais a pu s’ouvrir les portes de l’équipe nationale jusqu’à disputer la Coupe du monde avec les Oranje . Mais un retour au PSG, qui possède une clause de rachat dont le montant varie entre 6 et 12 millions d’euros, est-il probable ? Le nouvel entraîneur parisien Luis Enrique s’est dit favorable à l’intégration de jeunes joueurs au sein de l’effectif, alors qu’il a déjà connu Xavi Simons du côté de Barcelone.…

EL pour SOFOOT.com