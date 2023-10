Romelu Lukaku : « Je prends exemple sur LeBron James »

Big Rom en avait gros sur la patate.

Dans une interview accordée au média belge DH , Romelu Lukaku s’est exprimé sur toutes les rumeurs le concernant cet été, où il a « entendu beaucoup de conneries », et répond avec autorité : « Beaucoup de choses ont été dites à mon sujet. Je devais parler au bon moment. Je voulais pouvoir prioritairement me concentrer sur la Roma et les Diables ». Un club qu’il a rejoint aussi grâce aux conseils de son ancien coéquipier, Radja Nainggolan, et qu’il a beaucoup étudié : « J’ai passé beaucoup de temps à parler à José Mourinho . Le reste, c’est du travail. J’ai bossé très dur seul cet été ». Battu en finale de Ligue des champions avec l’Inter, le Belge avoue qu’il n’a pu être dans les meilleures conditions pour ce match : « Q uand j’expliquerai comment ma préparation s’est passée vous comprendrez pourquoi mon mindset n’était pas là. »…

JF pour SOFOOT.com