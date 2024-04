Romário : « Si les joueurs ne me font pas de passe, ils reçoivent une amende »

C’est qui le patron ?

Romário a récemment annoncé son intention de rechausser les crampons pour l’América Rio de Janeiro, dont il est le président. Le champion du monde 1994 a déjà repris l’entraînement. Âgé de 58 ans, l’ancienne star du FC Barcelone veut réaliser son rêve de jouer avec son fils Romarinho. Et il est prêt à tout pour le concrétiser. « Je joue quand je veux et j’arrête quand je veux » , a-t-il déclaré en souriant au micro de TNT Sports. Non sans mettre un gentil coup de pression à ses employés : « Si l’entraîneur ne me fais pas jouer, je le vire. Et si les joueurs ne me font pas de passe, ils reçoivent une amende. » …

QB pour SOFOOT.com