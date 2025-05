Roland-Garros: Richard Gasquet retraité, Fils rescapé, Monfils éliminé

Richard Gasquet à Roland-Garros le 29 mai 2025 ( AFP / Alain JOCARD )

Battu en trois sets par le N.1 mondial Jannik Sinner, Richard Gasquet a vécu le tout dernier match de sa carrière, à bientôt 39 ans, jeudi au deuxième tour de Roland-Garros qui lui a rendu hommage sur le court Philippe-Chatrier.

Dans une journée riche en affiches pour les Français, le N.1 tricolore Arthur Fils a arraché dans la douleur sa place au 3e tour contre l'Espagnol Jaume Munar.

Mais Gaël Monfils et Corentin Moutet, battus sans démériter par Jack Draper et Novak Djokovic, sont eux éliminés tout comme Ugo Humbert, blessé et poussé à l'abandon. Loïs Boisson et Elsa Jacquemot, brillamment qualifiées et désormais seules rescapées chez les Françaises, se retrouveront au 3e tour pour un duel 100% bleu.

. L'adieu de Gasquet

Vingt ans après avoir bluffé la planète tennis en battant à 18 ans seulement le N.1 mondial Roger Federer à Monte-Carlo, Richard Gasquet a terminé sa carrière sur une défaite contre le nouveau patron du circuit, Jannick Sinner, au deuxième tour sur le court Philippe-Chatrier 6-3, 6-0, 6-4.

"J'ai beaucoup pensé à ce jour. On espère qu'il n'arrive jamais, mais il arrive aujourd'hui et je ne pouvais pas rêver mieux, m'arrêter sur ce court incroyable, le plus beau du monde", a salué le Français aux 16 titres ATP et trois demi-finales en Grand Chelem.

Quatre jours après Rafael Nadal, son rival d'enfance puis bourreau, le Biterrois a eu le droit à son tour à une cérémonie sur le Central.

"Je n'aurais jamais pensé jouer 22 fois ce tournoi, j'ai eu une chance extraordinaire", a relevé Gasquet, remerciant les spectateurs aux t-shirts "Merci Richie", mais aussi son adversaire du jour, sa famille et le monde du tennis.

Novak Djokovic est alors apparu sur l'écran pour souligner le "talent" du Français et son "revers à une main vraiment unique que beaucoup d'enfants cherchent à imiter".

Gaël Monfils éliminé par Jack Draper à Roland-Garros, le 29 mai 2025 ( AFP / ALAIN JOCARD )

Jo-Wilfried Tsonga, Gilles Simon et Gaël Monfils ont également eu un mot pour le quatrième des "nouveaux Mousquetaires", étendards français de cette génération.

De ces quatre-là, seul Monfils porte encore le flambeau, à 38 ans également.

Mais face à la nouvelle terreur du circuit, le Britannique Jack Draper (5e), 23 ans, le Parisien a dû s'incliner 6-3, 4-6, 6-3, 7-5, au terme d'une rencontre où il a une nouvelle fois fait vibrer le Central avec des points venus d'ailleurs, en vain.

. Fils dans la douleur

Auparavant, c'est au bout de l'effort que le N.1 français Arthur Fils (14e) a lancé la journée des Tricolores en s'imposant 7-6 (7/3), 7-6 (7/4), 2-6, 0-6, 6-4 face à l'Espagnol Jaume Munar (57e).

Arthur Fils à Roland-Garros le 29 mai 2025 ( AFP / Dimitar DILKOFF )

Après avoir remporté les deux premiers sets au jeu décisif, Fils s'est plaint du dos à la fin du 3e. Il a subi un long traitement médical et a complètement lâché le 4e set, la douleur se lisant sur son visage.

Proche de l'abandon, c'est au fond de lui-même que le Francilien de 20 ans est finalement allé chercher la victoire dans l'ultime manche par un joueur très difficile à déborder, en concluant dès sa première balle de match sous les vivats du Lenglen.

"Le public m'a vraiment porté pour gagner ce match", a-t-il réagi quelques heures après. Interrogé sur sa blessure, Fils est resté vague, parlant de ses problèmes récurrents au dos et de crampes, "un mélange vraiment pas idéal". Il jouera au troisième tour contre le Russe Andrey Rublev (15e).

. Djoko 3, Moutet 0, Humbert abandonne

Battu lors de ses deux premiers duels avec l'ex-N.1 mondial Novak Djokovic (actuel 6e), Corentin Moutet (73e) s'est vaillamment défendu, obtenant même une balle de set dans la troisième manche, avant de finalement s'écrouler dans le tie-break et de s'incliner une nouvelle fois, 6-3, 6-2, 7-6 (7/1), face au vétéran serbe de 38 ans.

"J'aurais aimé l'emmener dans un 4e set, plus m'engager sur cette balle de set. C'est un très grand joueur, il m'a montré mes faiblesses aujourd'hui", a regretté Moutet.

Corentin Moutet et Novak Djokovic à Roland-Garros le 29 mai 2025 ( AFP / Dimitar DILKOFF )

N.2 français, Ugo Humbert (21e) a lui abandonné, touché à la jambe droite après une glissade, face au Britannique Jacob Fearnley (55e). Le gaucher messin avait perdu le premier set 6-3 mais venait de breaker son adversaire pour mener 4-3 avant de se blesser.

Pierre-Hugues Herbert (147e) a lui perdu contre le jeune talent brésilien Joao Fonseca (65e), 7-6 (7/4), 7-6 (7/4), 6-4, bruyamment soutenu par les supporters auriverdes.

Loïs Boisson (361e), tombeuse surprise de la N.1 belge Elise Mertens (22e) au tour précédent, a réalisé une nouvelle performance en battant l'Ukrainienne Anhelina Kalinina (113e) 6-1, 6-2.

Elle affrontera au prochain tour Elsa Jacquemot (138e), victorieuse face à l'Américaine Alycia Parks (52e) 6-2, 6-7 (4/7), 6-1, pour un duel 100% bleu assurant la présence d'au moins une Tricolore en huitièmes de finale.

Dernière Française engagée jeudi, Léolia Jeanjean (100e) s'est inclinée en deux sets, 6-4, 6-2 face à l'Australienne Daria Kasatkina (17e).