Roger Milla, West Ham... Découvrez la nouvelle collection de photos So Foot de septembre

En collaboration avec l’agence photographique Icon Sport, So Foot vous propose, chaque mois, une sélection renouvelée de photographies exclusives de football en édition ultra limitée, onze tirages par taille, sur la boutique maison boutique.so.

#1 – Le crachat Rijkaard sur Völler, 1990

C’est un morceau d’histoire du football avec lequel on débute. Pas forcément le plus connu en France, mais un incontournable du football allemand et néerlandais. 24 juin 1990, huitièmes de finale de Coupe du monde. La RFA affronte donc les Pays-Bas, portés par le trio Gullit-Rijkaard-Van Basten. Désignée « meilleur favori » parmi les prétendants au titre mondial, la championne d’Europe en titre est passée à côté de son destin, victime notamment de la bêtise de Frank Rijkaard , coupable d’ une grosse faute sur Völler puis d’une altercation, lors de laquelle il lui crache dessus . L’arbitre ne veut rien savoir et expulse les deux à la 22 e . Sauf que… comme l’analysera plus tard Ronald Koeman : « Le carton rouge de Frank Rijkaard nous a davantage pénalisés que celui de Völler côté allemand. » Car le match était parti sur des bonnes bases techniques, et les Oranje dominaient nettement. À partir de là, la partie penchera en faveur de la Mannschaft , qui l’emportera finalement 2 buts à 1. Et finira, comme l’avait prédit Kaizer Franck ce jour-là en déclarant : « Celui qui gagnera ce match sera champion du monde », avec une nouvelle étoile sur le maillot.

…

Par Maxime MARCHON pour SOFOOT.com