Rodrygo pas inquiet de la future concurrence avec Mbappé

Un problème de (super) riche.

Avec la désormais très probable arrivée de Kylian Mbappé, le Real Madrid pourrait se constituer une armada offensive impressionnante la saison prochaine. Une perspective qui n’effraie pas le moins du monde Rodrygo, de plus en plus bluffant cette saison sous le maillot merengue . « Je ne sais pas encore pour Mbappé. Je pense qu’il est proche parce que tout le monde le dit et je vous fais confiance, mais je ne sais pas non plus ce qui se passe » , a d’abord glissé le héros du soir aux journalistes après la victoire face à l’Athletic.…

TB pour SOFOOT.com