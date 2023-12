Rodri raconte sa transformation physique à son arrivée en Premier League

Leon Goretzka, lui, aurait déjà été prêt.

Recruté par Manchester City en provenance de l’Atlético Madrid à l’été 2019, Rodri raconte comment il a dû s’adapter aux exigences de la Premier League avant de devenir un maillon essentiel de la machine construite par Pep Guardiola. Y compris sur le plan physique. « J’ai pris dix kilos depuis mon arrivée en Angleterre. C’est nécessaire, ton corps s’adapte. Nos nutritionnistes sont adaptés à un championnat plus physique et dans lequel on a besoin de plus de force. La musculature se forme en fonction de la quantité des matchs, de la force », détaille l’international espagnol dans une interview accordée à As .…

