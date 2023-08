information fournie par So Foot • 01/08/2023 à 15:41

Rodri a vu son but en finale de Ligue des Champions 5 000 fois

Allez, encore une et tu arrêtes.

En juin dernier, Rodri est entré un peu plus dans l’histoire de Manchester City en offrant sa première Ligue des champions au club. Après avoir tant couru derrière le plus prestigieux trophée européen, il a fallu une frappe aussi précise que délicate de l’international espagnol pour faire sauter le verrou posé par l’Inter. Ivre de bonheur après cette finale, le milieu de terrain était resté lucide sur sa performance, dans des propos rapportés par le Manchester Evening News : « J’ai joué comme une merde honnêtement ! » Pas suffisant pour renier le but historique évidemment. « Je l’ai revu 5 000 fois. » …

