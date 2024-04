Robinho continue de jouer au foot… en prison

Des nouvelles de Robinho.

Condamné en janvier 2022 à neuf ans de prison en Italie pour un viol collectif et incarcéré depuis le mois de mars 2024 au Brésil, l’ancien footballeur occuperait une cellule de huit mètres carrés avec un codétenu selon The Sun . Et toujours d’après le média, l’ex de Manchester City et du Real Madrid toucherait encore le ballon.…

FC pour SOFOOT.com