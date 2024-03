Robin Le Normand : « Rester dans son monde, c’est la solution de facilité »

Achraf HAKIMI of PSG and Robin LE NORMAND of Real Sociedad during the UEFA Champions League match between Paris Saint-Germain and Real Sociedad de Football at Parc des Princes on February 14, 2024 in Paris, France. (Photo by Hugo Pfeiffer/Icon Sport) - Photo by Icon Sport

Comme Antoine Griezmann, Robin Le Normand a rejoint la Real Sociedad dans l’anonymat le plus complet, avant finalement d’exploser en Liga. Et s'il reçoit ce mardi le Paris Saint-Germain à Anoeta pour une place en quarts de finale de la Ligue des champions, le défenseur racontait en 2022 à So Foot son parcours, son exil et son amour du beurre salé.

Tu as été licencié au FC Lamballe, un club breton issu de la fusion entre La Penthièvre Football et le Stade lamballais. Ce dernier a longtemps incarné les idéaux de Mai-68 sur le terrain. Pour prouver qu’un autre football était possible, ils jouaient par exemple avec deux défenseurs. C’était aussi comme ça à ton époque ?

J’étais très jeune quand j’ai commencé à jouer là-bas, mais je me souviens que notre coach avait déjà certaines exigences de jeu. Il insistait beaucoup sur la possession de la balle, je m’en souviens très bien. Avoir l’envie de produire du bon football, en soi, c’est déjà quelque chose de révolutionnaire.…

Entretien paru initialement et dans son intégralité dans le numéro 194 du magazine So Foot (mars 2022).

Propos recueillis par Aquiles Furlone, à Saint-Sébastien pour SOFOOT.com