information fournie par So Foot • 24/05/2023 à 19:04

Roberto Firmino régale le staff de Liverpool avant son départ

Ça change de la Smartbox.

Roberto Firmino a offert 200 coffrets cadeaux aux joueurs et au staff de Liverpool ainsi qu’à ses proches pour son départ, révèle le journaliste de SkySports Florian Plettenberg. Le Brésilien, très apprécié au club, et surtout par les supporters, a tenu à dire merci à sa façon. Les coffrets contenaient un maillot dédicacé et un parfum personnalisé « Firmino » .…

GD pour SOFOOT.com