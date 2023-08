Robert Lewandowski : « Parfois, nous ne jouons pas avec suffisamment de joueurs offensifs »

Gagner, c’est bien. Avec la manière, c’est mieux.

Secoué par Villarreal, le FC Barcelone a arraché les trois points dimanche grâce à deux buts dans la dernière demi-heure, signés Ferran Torres et Robert Lewandowski (3-4). Interrogé par Eleven Sports, l’attaquant polonais a émis quelques réserves sur les choix tactiques de son entraîneur alors que le champion d’Espagne tâtonne en ce mois d’août. « Nous sommes le Barça et on attend de nous non seulement que nous gagnions, mais aussi que nous pratiquions un football offensif de qualité » , note le buteur maison. Les Catalans avaient bâti leur titre sur leur défense plus que sur leur attaque la saison passée, inscrivant « seulement » 70 buts en 38 matchs.…

QB pour SOFOOT.com