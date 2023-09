Robert Lewandowski : « Je suis redevenu humain »

Si les supporters barcelonais attendaient un réveil, ils peuvent dormir sur leurs deux oreilles.

Arrivé en grande pompe en Catalogne l’an dernier, Robert Lewandowski n’a pas brillé comme il le faisait en Bavière, avec le Bayern Munich. Tout de même auteur de 23 buts et 8 passes décisives, et champion d’Espagne au passage, le Polonais a reconnu auprès d’AS qu’il a subi une baisse de régime : « Avant Barcelone, j’étais un peu une machine, ici, je suis redevenu humain. » Un rendement moindre qui s’explique peut-être autrement que par un changement d’environnement et de système, mais plutôt par une motivation différente : « Il s’agit surtout de se faire des souvenirs, se remémorer chaque moment, avoir chaque victoire en tête. (…) Battre des records, ce n’est plus mon objectif principal. Le plus important, c’est d’aider mon équipe à gagner et de profiter des matchs. Ce sont mes dernières années dans le monde du football, il en reste deux, peut-être trois. »…

JF pour SOFOOT.com