information fournie par So Foot • 01/07/2023 à 21:50

Ripoll ravi des prestations de Rayan Cherki

Le fanclub compte un nouveau membre.

Très en vue depuis le début de l’Euro Espoirs, que ce soit par ses entrées en jeu contre l’Italie puis la Norvège ou dès le coup d’envoi face à la Suisse, Rayan Cherki impressionne. À la veille du quart de finale de la compétition contre l’Ukraine, le sélectionneur des Bleuets Sylvain Ripoll a chanté les louanges de son meneur de jeu, qui a toutes les chances de débuter à nouveau dimanche soir. « L’évolution de Rayan est factuelle : il a beaucoup plus de temps de jeu sur les six derniers mois , a-t-il souligné. Dans ces six mois, il y a eu beaucoup de choses intéressantes avec de la créativité, une touche technique dans le cœur du jeu qui permet d’avoir des relations. Rayan peut apporter un important déséquilibre chez l’adversaire. » …

TB pour SOFOOT.com