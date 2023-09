information fournie par So Foot • 13/09/2023 à 22:18

Richarlison : « Je vais demander de l’aide à un psychologue »

Richarlison va se faire suivre.

Par qui ? Une grosse écurie européenne ? Certainement pas. Auteur de prestations ternes depuis le début de la saison, Richarlison traverse une période compliquée. Aucun but en Premier League depuis le mois d’avril dernier, quelques pépins physiques, des soucis avec le dernier entraîneur de Tottenham Antonio Conte… Il faut finalement revenir en novembre dernier pour voir l’attaquant brésilien briller. C’était d’ailleurs au Qatar. Problème, les temps sont désormais aussi durs avec la Seleção qu’en club. D’ailleurs, ses larmes sur le banc après avoir été remplacé à la 71 e minute lors de la claque infligée par le Brésil à la Bolivie (5-1) vendredi dernier avaient choqué la planète football. Dans les colonnes du journal brésilien O Globo , Richarlison a confié qu’il prendrait rendez-vous avec un psychologue.

« Je traverse une période compliquée en dehors du terrain, a-t-il lancé lors de l’interview, la tempête a commencé il y a cinq mois. C’est passé, désormais tout va bien à la maison. Les gens qui n’avaient d’yeux que pour mon argent se sont éloignés de moi. Maintenant, les choses vont commencer à s’arranger, et je suis sûr que je vais revenir en forme à Tottenham. Je vais retourner en Angleterre et demander de l’aide psychologique, à un psychologue, pour travailler sur mon esprit. C’est tout, pour revenir plus fort. » …

