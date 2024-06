Riccardo Calafiori, un beau serre-tête de vainqueur

Auteur d’une prestation XXL face à l’Albanie pour sa troisième sélection, Riccardo Calafiori a conquis le cœur des Italiens à seulement 22 ans. Mais avant de devenir le successeur de Nesta et Maldini dans leurs esprits, le garçon au serre-tête a connu un début de carrière semé d’embûche.

« La réincarnation de Maldini » , « le nouveau Nesta » , ou encore « il n’a rien à envier de Cannavaro ». Après le succès de l’Italie lors de son premier match face à l’Albanie (2-1), les Italiens ne jurent que par un nom : Riccardo Calafiori. Et pour cause. Convoqué pour la première fois en sélection nationale pour cet Euro 2024, le joueur de Bologne est devenu à 22 ans et 27 jours le plus jeune défenseur italien de l’histoire à commencer une compétition officielle. Et ce baptême du feu face aux Albanais a été une franche réussite, en attestent ses statistiques : 93% de passes réussies, 5 ballons récupérés et 3 interceptions. Du caractère, de la rigueur et de la personnalité, il n’aura fallu qu’une heure et demie à Riccardo Calafiori pour entrer dans le cœur des Italiens. « Je suis très heureux, les émotions sont grandes, je n’ai jamais ressenti cela auparavant » , s’est émerveillé après la rencontre le numéro 5 azzurro . Car pour le nouveau patron de l’arrière-garde transalpin, disputer l’Euro 2024 avec son pays n’était encore qu’un vœu pieux il y a encore quelques mois.

Hair vibes are immaculate 💇‍♂️🇮🇹#EURO2024 | @Azzurri pic.twitter.com/9m0cGd4noU…

Propos d’Alexander Frei et Fabian Frei recueillis par TP.

Par Tristan Pubert pour SOFOOT.com