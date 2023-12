Rhys Healey is back !

Alléluia !

Muet depuis son départ de Toulouse cet été, Rhys Healey a enfin renoué avec le but samedi. Entré en jeu à la 90 e +5, l’attaquant anglais a marqué une minute plus tard d’une frappe du gauche aux 20 mètres pour permettre à Watford d’arracher un point contre Southampton (1-1). Libérateur pour son équipe, et pour lui-même, puisque l’avant-centre de 29 ans n’avait toujours pas marqué chez les Hornets . Son entraîneur Valérien Ismaël n’a pas fait grand-chose pour l’aider non plus : Healey a passé à peine cinquante minutes sur les terrains depuis le début de la saison. Il a eu droit à six petites apparitions, sans jamais connaître la moindre titularisation.…

QB pour SOFOOT.com