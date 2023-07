Reynald Pedros : « Des joueuses ont sombré dans l’émotion contre l’Allemagne, c’est humain »

Nommé à la tête de la sélection féminine marocaine en novembre 2020, Reynald Pedros a connu les plus belles heures des Lionnes de l'Atlas : une CAN jouée à domicile avec une finale à la clé, une première qualification en Coupe du monde... Une montée en puissance du football féminin marocain que le Français, champion d'Europe avec l'OL, raconte.

Le Maroc dispute une Coupe du monde féminine pour la première fois de son histoire, vous êtes arrivés en Australie avec quelles ambitions ?

L’objectif, c’est déjà de ne pas avoir de regrets après cette Coupe du monde. C’est d’essayer de faire le maximum pour atteindre ces huitièmes de finale. On va jouer notre deuxième match demain. Tout est encore jouable pour pouvoir se qualifier. Maintenant, on sait qu’il va nous falloir faire beaucoup d’efforts et avoir beaucoup de punch au niveau de l’état d’esprit. Parce que c’est une Coupe du monde. Il y a les émotions. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Mais on est ambitieux et on va essayer de tout faire pour qu’on puisse se qualifier et se donner encore du bonheur dans cette Coupe du monde le plus longtemps possible pour aller en huitièmes.…

Propos recueillis par Léna Bernard et Anna Carreau

Propos recueillis par Léna Bernard et Anna Carreau pour SOFOOT.com