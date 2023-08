information fournie par So Foot • 07/08/2023 à 11:23

Reynald Pedros : « Absolument aucun scrupule à battre la France »

Gros challenge pour le Maroc, et encore plus pour Reynald Pedros.

Opposés à la France en huitièmes de finale de la Coupe du monde féminine, l’entraîneur et la nation africaine vont avoir fort à faire. Et du côté du technicien, l’émotion devrait être vive. « C’est un match particulier parce que je suis français et que mon staff est français, mais mon cœur est marocain. J’aime vraiment ce pays, je l’ai découvert. J’y vis très bien, je suis très heureux d’entraîner là-bas. Je n’aurai absolument aucun scrupule, aucun remord à battre l’équipe de France. C’est un match particulier, oui, mais pour moi. C’est un match à gagner pour le Maroc » , a en effet déclaré le technicien, en conférence de presse.…

FC pour SOFOOT.com