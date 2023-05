Revivez le multiplex de la 37ème journée de Ligue 2

C'est quand les temps sont durs que les durs deviennent forts. Dans cette avant-dernière journée du championnat, Le Havre, Bordeaux et Metz jouent la montée, Amiens, Rodez, Valenciennes, Annecy, Dijon, Pau et Laval jouent leur survie. Aux armes !

22h41 : C’est terminé sur toutes les pelouses ! Deuxième de Ligue 2, Metz reprend son destin entre les mains. Une victoire lors de la dernière journée à domicile contre Bastia, et les Grenats retrouveront l’élite ! Le Havre n’en pas encore en Ligue 1 non plus, même si le titre de champion leur tend les bras, un nul contre Dijon suffirait. En bas, seul Amiens, douzième, est mathématiquement sauvé. Il reste six clubs (Valenciennes, Annecy, Pau, Rodez, Laval, Dijon) pour deux places dans la charrette vers la N1. Bisous les cadors !

Les résultats de la 37ème journée : …

Par Antoine Donnarieix pour SOFOOT.com