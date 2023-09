information fournie par So Foot • 14/09/2023 à 23:00

Revivez la victoire du XV de France contre l’Uruguay (27-12)

FRANCE 27-12 URUGUAY

80′ : Et d’ici là, gros week-end avec Blacks – Namibie demain, puis le Pays de Galles et l’Irlande samedi, et l’Afrique du Sud ou encore Angleterre – Japon dimanche. Bonne soirée les cracks !

80′ : On reverra l’Uruguay mercredi contre l’Italie. Beaucoup de motifs de satisfaction pour les Teros ce soir, la Squadra Azzurra devra se méfier.…

Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com