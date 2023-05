information fournie par So Foot • 30/05/2023 à 23:21

Revivez l'épisode 15 de Koh-Lanta : le Feu Sacré

Après l'élimination de Laura, Tania garde un collier d'avance et a déjà assuré sa place à l'orientation. Reste maintenant à savoir lequel des aventuriers va voir son aventure se terminer juste avant la course... Vous êtes prêts ? Koh-Lanta : le Feu Sacré, c'est maintenant !

23h17 : Plus qu’une semaine et ça sera l’orientation ! Bonne soirée mes chers amis, et n’oubliez pas les notes de Koh-Lanta !

23h15 : Quentin est blasé. On le comprend. Les filles ont bien joué, et les garçons ne les pensaient pas aussi fortes ! Redoutables.…

Antoine DONNARIEIX pour SOFOOT.com