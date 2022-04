Retraites : le projet de réforme pose "beaucoup de problématiques" et "ça n'est pas nécessaire", estime le président de la CFE-CGC

François Hommeril, président de la CFE-CGC. ( AFP / THOMAS COEX )

"On a aujourd'hui un système qui fonctionne très bien", même s'il reste des choses à "corriger", selon le président de la CFE-CGC François Hommeril, sur le plateau de BFM Business ce mardi 26 avril.

L'âge légal de départ à la retraite porté à 65 ans "pour moi, c'est très mauvais tout ça", a estimé François Hommeril. La réforme pose "beaucoup de problématiques là où économiquement ça n'est pas nécessaire", a-t-il continué. "Il y a des gens qui vont être extrêmement lésés avec cette disposition-là qui n'est pas nécessaire", a continué le président de la CFE-CGC.

Une grande conférence sociale promise par Emmanuel Macron

Il s'est également dit favorable à l'organisation d'une grande conférence sociale cet été, promise par Emmanuel Macron et qui abordera, entre autre, la réforme des retraites. "J'en attends beaucoup de choses. Je suis quelqu'un d'assez optimiste. Je pense que c'est bien de réunir les partenaires sociaux dans un contexte politique de redémarrage", a poursuivi François Hommeril. Avant de reconnaître être "souvent déçu" par le résultat de ces grandes réunions.

Puis de conclure : "Si le gouvernement futur (...) s'engage sur une conférence sociale, sur un dialogue vivant avec les partenaires sociaux, on fera du bon travail", assurant faire "toujours confiance".

Emmanuel Macron veut porter l'âge légal de départ à la retraite "à 65 ans en 2031"

Lundi, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a dit ne pas pouvoir exclure un éventuel recours au 49-3 pour cette controversée réforme des retraites. "Je ne peux pas donner cette garantie, je ne le souhaite pas, ça c'est certain. J'ai toujours dit que cette réforme devait faire l'objet le plus possible de discussions et de dialogue avec l'espoir d'aboutir à un compromis", a affirmé le ministre sur France Info. Les réactions indignées se sont multipliées dans l'opposition, de LR à LFI.

Pour rappel, Emmanuel Macron veut "décaler l'âge légal" de départ à la retraite "de 4 mois par an" pour le porter "en 2031 à 65 ans", avec un dispositif de "carrières longues" et un autre de "pénibilité". Le recours à l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, permet au Premier ministre d'engager sa responsabilité sur un texte de loi, et de le faire adopter sans vote du Parlement.