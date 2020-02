Retraites : le gouvernement se prépare à dégainer son 49.3

Ils ont ri à gorge déployée ce mardi matin dans la salle Colbert, « l'autre hémicycle » du Palais-Bourbon. Face aux députés de la majorité rassemblés pour la traditionnelle réunion de groupe de la semaine, Édouard Philippe et Marc Fesneau. Les deux hommes ont tenu à féliciter « la mobilisation » des troupes depuis plus d'une semaine, au gré d'interminables débats sur la « mère des réformes », celle des retraites, que les députés Insoumis et communistes n'ont eu de cesse de torpiller à coups d'amendements saugrenus et autres rappels au règlement. Et le ministre des Relations avec le Parlement de singer les oppositions pour démonter leur « tactique de harcèlement démocratique » :- « Comment tu t'appelles ?- Marc Fesneau- Comment tu t'appelles ?- Marc Fesneau- Comment tu t'appelles ?- Marc Fesneau mais ça fait trois fois que je le dis !- Mais pourquoi tu t'énerves ? On est là pour débattre ! »DérapagesLe ministre centriste a exhorté les Marcheurs à prendre « un peu de recul face à cette technique qui ne cherche qu'à énerver ». « C'est long, pas agréable, pénible, a renchéri le Premier ministre. Le lieu vivant du débat politique s'est transformé en un endroit où surcommuniquent des gens qui sont opposés à tout, sur des questions dérisoires. Vous n'y pouvez rien et moi non plus (?). C'est absolument consternant. » Car dans les rangs de la majorité, on s'avoue déjà « usé » par...