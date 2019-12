Retraites : la réforme délaisse 61 milliards de recettes

C'est une forme d'exploit pour le gouvernement : son projet de réforme des retraites est parvenu à fâcher non seulement les syndicats et un large bloc de gauche qui le critiquent dans la rue, mais aussi le très libéral institut économique Molinari, qui dévoile aujourd'hui, pour Contrepoints, une étude au vitriol contre la stratégie choisie par Emmanuel Macron. « On n'a qu'une certitude avec cette réforme, c'est celle d'un appauvrissement global », tranche Cécile Philippe, directrice du think tank.En cause : l'enterrement première classe d'un « pilier essentiel du financement des retraites » qu'implique la mise en place d'un système universel à points. « On fait le choix d'un régime reposant à 100 % sur la répartition, alors même que le taux de natalité n'assure pas le renouvellement des générations, que le chômage est élevé et la croissance faible. » Conclusion ? « On aura tous le même ticket de rationnement ! C'est un combat autour d'une peau de chagrin qui va se réduire inexorablement, puisque notre peau, c'est la démographie. On ne peut rien contre », ajoute Nicolas Marques, coauteur de l'étude, qui invite à « sortir de l'impasse » pour « préparer l'avenir ».Impasse sur l'épargne-retraiteL'institut s'étonne que la réforme, présentée comme systémique, fasse totalement l'impasse sur le rôle joué dans d'autres pays par l'épargne retraite, si peu développée en France. Pour rappel, les encours en épargne...