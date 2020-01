Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Retraites: L'Unsa-RATP mettra fin lundi à la grève illimitée Reuters • 18/01/2020 à 15:54









RETRAITES: L'UNSA-RATP METTRA FIN LUNDI À LA GRÈVE ILLIMITÉE PARIS (Reuters) - L'Unsa-RATP, premier syndicat au sein de la régie des transports parisiens, mettra fin lundi au mouvement de grève illimitée qu'elle menait depuis décembre contre le projet gouvernemental de réforme des retraites. "Après 45 jours de grève, une majorité d'assemblées générales du réseau ferré a décidé de réorienter dès lundi le mouvement illimité pour s'engager sur une autre forme d'action", a annoncé le "pôle traction" de l'Unsa-RATP dans un communiqué. "Tout cela en vue de reprendre des forces pour achever tous ensemble, Françaises, Français, ce combat." Le syndicat réaffirme son opposition à la mise en place d'un système universel de retraites par points, qu'il qualifie de "régression sociale" et de "réforme injuste et comptable". Il donne rendez-vous le 24 janvier, nouvelle journée de grève et mobilisation à l'appel de l'intersyndicale hostile au projet. (Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.