Retraites : Adrien Quatennens appelle à manifester le 1er mai contre la réforme

"Quand Emmanuel Macron dit qu'il n'y a pas d'autres choix que de travailler plus longtemps, en fait ce qu'il dit, c'est son intention de ne pas mieux partager la richesse produite", a estimé le député LFI de la 1ère circonscription du Nord, Adrien Quatennens, sur le plateau de BFMTV/RMC ce mardi 26 avril.

"J'appelle toutes celles et ceux qui m'entendent à y être." Sur BFMTV/RMC , le député LFI de la 1ère circonscription du Nord, Adrien Quatennens, a lancé un appel à manifester le 1er mai contre la réforme des retraites. "Même si vous n'avez jamais manifester de votre vie, si vous êtes de cette majorité de Français qui refusent le passage de la retraite à 65 ans, oui mobilisez-vous, soyez dans la rue aux côtés de nos cortèges syndicaux ce 1er mai", a-t-il insisté. Pour rappel, le parti de Jean-Luc Mélenchon est favorable à la retraite à 60 ans.

Puis d'étriller la réforme proposée par le président de la République réélu dimanche. "Il n'est pas vrai, contrairement à ce que dit Emmanuel Macron que, parce qu'on vit plus longtemps, on doit travailler plus longtemps, et qu'on aurait un problème de financement des retraites. Quand Emmanuel Macron dit qu'il n'y a pas d'autres choix que de travailler plus longtemps, en fait ce qu'il dit, c'est son intention de ne pas mieux partager la richesse produite", a expliqué Adrien Quatennens.

Le numéro deux des Insoumis a ensuite détaillé : "Un travail français aujourd'hui, en 2022, à lui seul, produit trois fois ce que produisait un salarié français il y a cinquante ans. C'est la hausse de la productivité. La richesse produite avec une quantité de travail humain toujours moins importante est plus forte. Pour autant, on n'a pas vu que dans cette même période, les salariés aient vu leur salaire augmenter en proportion, ni leur temps de travail diminuer. Alors où vont ces gains de productivité ? Par exemple, c'est le fait qu'en dix années, les dividendes versées aux actionnaires ont progressé de 70%, mais que les salaires n'ont progressé que de 10%." Adrien Quatennens a enfin conclu : "En réalité, on peut financer plus de retraites, sans nécessairement travailler plus longtemps, dès lors que l'on accepte de mieux partager."

Vers un recours au 49-3 ?

La veille, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a indiqué ne pas pouvoir donner la "garantie" que le recours à l'article 49-3 pour la réforme des retraites ne serait pas utilisé. Interrogé sur France Info, le ministre a répondu ne "pas souhaiter, c'est certain" le passage en force de cette réforme ultra-sensible. "J'ai toujours dit que cette réforme devait faire l'objet le plus possible de discussions et de dialogue avec l'espoir d'aboutir à un compromis", a-t-il néanmoins assuré.

Sa réponse a provoqué l'ire immédiate de Jean-Luc Mélenchon et de Fabien Roussel, tous deux ex-candidats à la présidentielle et dans les starting-blocks pour les législatives des 12 et 19 juin. "Macron à peine réélu, il veut déjà passer par le 49-3 la retraite à 65 ans. Un détail : seul le Premier ministre déclenche les 49-3. Pour l’empêcher donc, une solution : l'Union Populaire à Matignon !", a lancé dans un tweet Jean-Luc Mélenchon qui, fort de ses 22% des voix au premier tour, exhorte depuis les Français à l'"élire Premier ministre" aux législatives.

Emmanuel Macron veut "décaler l'âge légal" de départ à la retraite "de 4 mois par an". Cela signifie porter cet âge "en 2028 à 64 ans, et en 2031 à 65 ans", a-t-il précisé, en défendant un dispositif de "carrières longues" et un autre de "pénibilité". Le recours à l'article 49, alinéa 3 de la Constitution permet au Premier ministre d'engager sa responsabilité sur un texte de loi, et de le faire adopter sans vote du Parlement.