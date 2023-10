Retraite pour Eden Hazard

Ne pleurez pas parce que c’est terminé, souriez parce que c’est arrivé.

Monsieur Eden Michael Hazard. Eden Hazard c’est un triplé en 30 minutes, toujours bourré de la veille, contre Nancy pour son dernier match au LOSC. C’est un fou rire mythique avec Demba Ba et John Terry au moment de se moquer de l’accent anglais de Branislav Ivanović avec le costume de Chelsea. Un DJ qui avait retourné la Grande-Place de Bruxelles au retour d’une Coupe du monde 2018 historique pour les Diables Rouges. C’est des dribbles à ne plus savoir où donner de la tête, des caramels à en vomir, et des comparaisons avec les plus grands du football à n’en plus finir. Mais aujourd’hui, Eden Hazard c’est une carrière de seize ans qui vient de prendre fin.…

MD pour SOFOOT.com