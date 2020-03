Retrait d'Alassane Ouattara : la presse africaine réagit

La nouvelle a fait l'effet d'une bombe. Ce 5 mars, le président ivoirien Alassane Ouattara a déclaré lors de son discours sur l'état de la nation, qu'il ne serait pas candidat à un troisième mandat. Le chef de l'État, qui a toujours entretenu le flou sur la question, s'était pourtant lancé dans une réforme de la Constitution qui laissait présager du contraire. Les premiers surpris ont été les membres du Sénat et les députés venus l'écouter en congrès à Yamoussoukro. Les « mots du président Ouattara ont soulevé une salve d'applaudissements pour les uns, des cris de désapprobation pour les autres », raconte l'Intelligent d'Abidjan. Des membres du gouvernement, des élus et cadres semblaient ne pas s'y attendre, ou donnaient l'impression de n'avoir pas voulu croire que le chef de l'État irait jusqu'au bout de son engagement. On a pu, par exemple, voir la ministre Kandia Camara fondre en larmes, et les députés Dah Sansan Tikouelté et Alphonse Djédjé rester sans voix ».Lire aussi Côte d'Ivoire : Alassane Ouattara par la grande porteUne décision qui fait « baisser la tension »La nouvelle, qui a donc beaucoup fait réagir le sérail politique, a aussi été abondamment commentée dans la presse, qui, dans sa majorité, salue la décision du président. « Alassane Ouattara quitte le pouvoir avec élégance », titre en effet le journal ivoirien Fraternité Matin dans un édito, qui va même jusqu'à comparer le geste du chef de l'État...