Retour aux sources pour Vikash Dhorasoo

Trouver la paix.

Comme indiqué par Paris-Normandie ce vendredi, Vikash Dhorasoo (49 ans) a trouvé un banc et une équipe à coacher. L’ancien international français, désormais chroniqueur sur La Chaîne L’Équipe a choisi de retourner chez lui, en Normandie, et plus précisément au Havre Caucriauville Sportif, club de Régional 1. Encore en pleine formation et en quête de diplômes, l’ancien milieu lyonnais et parisien va pouvoir se faire les dents du côté de son premier club formateur (1980-83), dans son quartier d’origine.…

AL pour SOFOOT.com