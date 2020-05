Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Retour à la normale pour la SNCF à la mi-juin, dit Djebbari Reuters • 31/05/2020 à 14:09









RETOUR À LA NORMALE POUR LA SNCF À LA MI-JUIN, DIT DJEBBARI PARIS (Reuters) - La SNCF sera de nouveau en mesure de commercialiser l'ensemble de ses billets de train à compter de la mi-juin, a annoncé dimanche le secrétaire d'Etat aux Transports. "Nous enlevons la restriction d'un siège sur deux neutralisé dans les TGV, qui avait été imposée à la SNCF afin de respecter les règles de distanciation", a déclaré Jean-Baptiste Djebbari sur BFMTV. "Ce que nous anticipons c'est que nous aurons probablement mi-juin 100% de l'offre et 50% de la fréquentation", a ajouté le ministre en invitant la SNCF à "maîtriser ses tarifs" pendant la période de vacances estivales. La suppression de la neutralisation d'un siège d'eux était une revendication de la SNCF qui faisait remarquer que cette mesure n'avait pas été imposée aux compagnies aériennes et qu'elle remettait en cause la rentabilité de la plupart des trajets, notamment en TGV. (Tangi Salaün)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.