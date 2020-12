Restrictions liées au Covid : l'émotion d'Angela Merkel au Bundestag

Angela Merkel a livré un discours poignant mercredi 9 décembre devant le Bundestag, la Chambre des députés à Berlin. Elle a demandé aux élus d'imposer de nouvelles restrictions jusqu'à la mi-janvier dans l'ensemble de l'Allemagne, où les mesures existantes se révèlent insuffisantes pour maîtriser le nombre de cas de Covid-19. « Le nombre de contacts » entre personnes « est trop élevé, la réduction du nombre de contacts est insuffisante », a-t-elle expliqué.

Selon elle, les propositions d'un groupe d'experts visant à la fermeture au plus tard entre Noël et la mi-janvier de tous les magasins non alimentaires et des écoles notamment sont tout à fait justifiées. Et la chancelière a exhorté à réduire « au minimum » les contacts d'ici les fêtes, évoquant la possibilité d'avancer le début des vacances scolaires. « Nous devons tout mettre en œuvre » pour éviter une « progression exponentielle » du nombre de cas, a martelé Angela Merkel. L'Allemagne a enregistré au cours des dernières 24 heures un nombre record de décès liés au Covid-19, à 590.

Plus de nouveaux cas quotidiens qu'en France

Alors qu'il avait été salué pour sa gestion de la pandémie durant la première vague au printemps, le pays est en difficulté face à la deuxième vague. La hausse rapide du nombre de cas a été stoppée par les fermetures des secteurs de la gastronomie, de la culture et du sport début novembre, mais le nombre de

