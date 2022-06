Réserves américaines de pétrole : une chute deux fois plus grande que prévue

Cette spectaculaire baisse témoigne de l'étroitesse du marché et risque d'engendrer une nouvelle hausse du prix du pétrole.

Les prix dans une station service Exxon à Washington, DC, le 24 mai 2022. ( AFP / STEFANI REYNOLDS )

Les réserves commerciales de pétrole brut aux États-Unis ont chuté beaucoup plus que prévu la semaine dernière tandis que les réserves stratégiques ont aussi fortement diminué, selon les chiffres publiés jeudi 2 juin par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA).

Durant la semaine achevée le 27 mai, les stocks d'or noir ont diminué de 5,1 millions de barils , alors que les analystes attendaient un repli de 2,1 millions. Ils se sont établis à 414,7 millions, selon ces chiffres publiés avec un jour de retard pour cause de jour férié lundi aux Etats-Unis.

Dans le même temps, les réserves stratégiques de pétrole brut ont de nouveau fortement baissé, de 5,4 millions de barils durant la même période.

L'administration avait déjà puisé 6 millions de barils dans ces réserves la semaine précédente alors que le président américain Joe Biden a décidé d'utiliser massivement les réserves stratégiques pour tenter de soulager les prix.

Des réserves au plus bas depuis 21 ans

Depuis septembre, elles ont fondu de plus de presque 90 millions de barils. Elles se situent actuellement à leur plus bas niveau depuis 21 ans.

Quant aux stocks d'essence, ils sont ressortis inférieurs de 700.000 barils à ceux de la semaine précédente, une diminution supérieure aux 100.000 barils anticipés par les analyses.

Les réserves de produits distillés (fioul, gasoil) ont également reculé de 500.000 barils alors que les prévisions misaient sur un gonflement de ces stocks.

"Une combinaison d'exportations plus fortes et d'importations plus faibles a encouragé un prélèvement solide sur les stocks de brut en plus du transfert de 5,4 millions de barils de réserves stratégiques vers les stocks commerciaux", a indiqué Matt Smith, analyste pour Kpler.

"Les stocks d'essence ont aussi affiché une baisse alors que la demande a augmenté malgré des prix records à la pompe", a souligné l'expert.

La production américaine de brut est restée stable à 11,9 millions de barils par jour. La demande, sur une moyenne de quatre semaines, s'élève à 19,5 millions de barils par jour, de 3% supérieure à ce qu'elle était il y a un an.

Le taux d'utilisation des capacités de raffinage restait élevé à 92,6% contre 93,2%, la semaine d'avant qui était son plus haut niveau depuis décembre 2019, avant la pandémie.

Alors qu'ils étaient orientés à la baisse après l'annonce par l'Opep+ d'une accélération de la production de 648.000 barils par jour les mois d'été, les cours du brut sont repartis à la hausse avec la publication des stocks.

Devant cette forte diminution des réserves qui témoigne de l'étroitesse du marché, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en août gagnait 1,26% à 117,73 dollars tandis que le West Texas Intermediate (WTI) américain, pour livraison en juillet, prenait lui 1,53% à 117,03 dollars.