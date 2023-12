Repsol visé par une enquête pour "abus de position dominante" en Espagne

L'autorité de la concurrence espagnole a annoncé mardi avoir ouvert une enquête contre le géant pétrolier Repsol pour un "possible abus de position dominante" dans la distribution de carburant en Espagne, au détriment des stations services indépendantes.

Cette enquête, ouverte après une plainte déposée par des distributeurs indépendants, concerne des pratiques commerciales mises en oeuvre par le groupe espagnol entre mars et décembre 2022, souligne dans un communiqué la Commission nationale des Marchés et de la Concurrence (CNMC).

Durant cette période, la compagnie énergétique est accusée d'avoir offert "des réductions supplémentaires" illégales "sur le carburant aux utilisateurs de ses stations-service par le biais d'applications ou de cartes de fidélité et de paiement", détaille la CNMC.

Elle est également soupçonnée d'avoir "augmenté le prix" de vente en gros de son carburant "aux stations services indépendantes", en profitant de "sa position dominante sur le marché des hydrocarbures en Espagne", ajoute l'autorité de la concurrence.

Des pratiques susceptibles de "réduire les marges commerciales" des stations services indépendantes et "de limiter la concurrence dans la distribution au détail" de carburant, insiste la CNMC, qui évoque "une stratégie d'exclusion" vis-à-vis des distributeurs rivaux.

Contactée par l'AFP, Repsol a dit "rejeter catégoriquement" ces accusations, assurant respecter "scrupuleusement les règles de la concurrence" en Espagne, et a accusé la CNMC d'avoir ouvert cette procédure "pour une mesure visant" en réalité "à favoriser les consommateurs".

Les réductions sur les prix des carburants ont, en effet, été décidées "pour aider les clients" face "aux augmentations de prix résultant de la guerre en Ukraine", rappelle Repsol, qui précise avoir rendu "plus de 500 millions d'euros" aux consommateurs via ces remises de prix.

La CNMC avait déjà ouvert une enquête voilà un an contre Repsol, mais aussi contre BP et Cepsa, pour de possibles pratiques anti-concurrentielles dans leurs politiques de rabais vis-à-vis des consommateurs et dans leur vente en gros de carburants aux stations services indépendantes.

Cette enquête, qui avait donné lieu à des perquisitions, est toujours en cours.