REPORT DES DISCUSSIONS TURCO-GRECQUES SUR LA MÉDITERRANÉE ORIENTALE ANKARA (Reuters) - Les discussions prévues entre responsables militaires turcs et grecs au siège de l'Otan afin d'éviter une aggravation des tensions en Méditerranée orientale ont été reportées de deux jours, au 10 septembre, ont déclaré mardi des sources au sein du ministère turc de la Défense. Selon ces sources, ce report a été fait à la demande du comité militaire de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'Otan, a déclaré la semaine dernière que la Turquie et la Grèce, toutes deux membres de l'organisation, avaient accepté de participer à des discussions techniques afin d'éviter que des incidents surviennent en Méditerranée orientale. Athènes et Ankara se disputent la souveraineté d'une zone de Méditerranée orientale riche en hydrocarbures. (Ece Toksabay et Tuvan Gumrukcu; version française Claude Chendjou, édité par Bertrand Boucey)

