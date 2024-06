Rentokil s'envole après une montée au capital du milliardaire Nelson Peltz

( AFP / LUDOVIC MARIN )

Le géant britannique Rentokil, spécialisé dans les services de lutte contre les nuisibles et l'hygiène, s'envolait mercredi à la Bourse de Londres après que le fonds activiste Trian, du milliardaire américain Nelson Peltz, a confirmé être monté au capital.

"Trian confirme détenir une position significative dans Rentokil et faire actuellement partie des dix plus importants actionnaires", a indiqué Trian dans une déclaration reçue par l'AFP.

Trian "a contacté Rentokil pour discuter d'idées et d'initiatives visant à améliorer la valeur actionnariale" et "a hâte de travailler avec l'équipe de direction de Rentokil", a ajouté le fonds dans un communiqué.

L'action de Rentokil était en hausse de 13,80% à 472,50 pence mercredi vers 12H40 GMT à la Bourse de Londres.

M. Peltz pourrait désormais vouloir "procéder à un remaniement en profondeur d'une société qui a connu des difficultés par rapport à son homologue américaine Rollins, tant en termes de cours de bourse que de performances financières", a commenté Russ Mould, analyste chez AJ Bell.

"Étant donné que Rentokil exerce une grande partie de ses activités outre-Atlantique, cela pourrait inclure la volonté de déplacer sa cotation principale aux États-Unis, ce qui serait un nouveau coup porté" à la place londonienne, qui a vu récemment plusieurs entreprises lui préférer Wall Street, a poursuivi M. Mould.

Rentokil avait publié début mars un bénéfice annuel de 381 millions de livres (452 millions d'euros), en hausse de 64% sur un an et annoncé une hausse de 15% de son dividende au titre de 2023, mais déplorait une croissance plus faible de son activité en Amérique du Nord.

Les fonds d'investissement dits "activistes" veulent influer sur les décisions des entreprises, demandent des économies drastiques et des cessions d'activités pour doper les retours sur investissement aux actionnaires.