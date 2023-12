Rennes perd la tête contre Villarreal et jouera les barrages

Enzo LE FEE of Rennes during the UEFA Europa League groupe F match between Stade Rennais Football Club and Villarreal Club de Futbol at Roazhon Park on December 14, 2023 in Rennes, France. (Photo by Baptiste Fernandez/Icon Sport)

Le Stade rennais a tout perdu, ce jeudi soir, en s'inclinant à domicile contre Villarreal (2-3) et en glissant à la deuxième place de leur groupe. Comme la saison dernière, les Bretons joueront les barrages de la Ligue Europa en février.

Rennes 2-3 Villarreal

Buts : Assignon (37 e ) et Blas (79 e ) pour les Rouge et Noir // G. Moreno (36 e SP), Akhomach (63 e ) et Parejo (80 e ) pour le Sous-marin jaune

Ceux qui se demandaient si le Stade rennais avait deux visages différents cette saison, un en championnat et un en Coupe d’Europe, ont compris ce jeudi soir que ce n’était pas tant une question de compétition et que le mal était bien plus profond chez les Bretons. Ils avaient besoin d’un nul contre Villarreal pour sécuriser leur première place et se qualifier pour les huitièmes de finale, ils ont finalement tout perdu, le match (2-3) et leur ticket pour le mois de mars, dans une rencontre où ils n’auront rien maîtrisé, ni leurs nerfs, ni leur jeu, ni le scénario délirant en fin de match. Rennes jouera les barrages, comme la saison dernière, et semble plus malade que jamais.…

Par Clément Gavard, au Roazhon Park pour SOFOOT.com