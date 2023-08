information fournie par So Foot • 20/08/2023 à 23:22

Rennes gratte un point à Lens

Lens et Rennes ont pris chacun un point dans une rencontre équilibrée (1-1), après une première période durant laquelle les Bretons n'auront pas proposé grand-chose.

Lens 1-1 Rennes

Buts : Machado (4e) pour les Sang et Or // Bourigeaud (53e S.P.) pour les Rouge et Noir

L’affiche entre Lens et Rennes, deux prétendants au podium, était excitante sur le papier. La partie n’a pas toujours tenu ses promesses, notamment à cause d’une première période à sens unique, mais elle s’est terminée sur un nul assez logique entre deux équipes portées par des qualités différentes (1-1). Le Racing devra encore patienter pour décrocher un succès cette saison et les Bretons ont montré qu’ils pouvaient ramener quelque chose d’un voyage chez un concurrent.…

Par Clément Gavard pour SOFOOT.com