information fournie par So Foot • 26/01/2024 à 23:01

Rennes fait sa loi à Lyon

Devant Nemanja Matić en tribunes, le Stade rennais a battu l'OL (2-3) dans un drôle de match. La confirmation de l'embellie pour les Bretons et d'un Lyon toujours malade.

Lyon 2-3 Rennes

Buts : Henrique (57 e ) et Lacazette (78 e ) pour l’OL // Terrier (22 e , 41 e ) et D. Doué (36 e ) pour le SRFC

Sous les yeux de Nemanja Matić, venu voir sa future ancienne équipe et sa nouvelle, l’OL et le Stade rennais ont offert un drôle de spectacle, qui a tourné à l’avantage des Bretons (2-3). En marquant trois buts en première période, ces derniers pensaient avoir plié l’affaire, mais ils ont tremblé jusqu’à la fin. C’est en tout cas la confirmation que Lyon n’est pas guéri, même avec des nouveaux visages, et que Rennes est en pleine embellie avant de lancer un mois de février aussi chargé qu’excitant.…

Par Clément Gavard, au Groupama Stadium pour SOFOOT.com