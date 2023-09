Rennes déroule contre le Maccabi Haïfa

Lancé par un bijou de Ludovic Blas dès la première minute, le Stade rennais a régné sur le Maccabi Haïfa (3-0) pour lancer sa campagne européenne de la meilleure des manières et retrouver du plaisir sur le terrain.

Rennes 3-0 Maccabi Haïfa

Buts : Blas (1 re ), Truffert (31 e ) et Yıldırım (56 e ) pour les Rouge et Noir

Il fallait peut-être ce genre de soirée spéciale et la saveur de la Coupe d’Europe pour retrouver le Stade rennais qu’on aime, et qu’on avait un peu perdu ces dernières semaines. Ce jeudi soir, dans une très belle ambiance, les Bretons ont été conquérants et séduisants pour facilement disposer du Maccabi Haïfa (3-0), qui n’aura rien proposé d’intéressant. Il ne faut pas bouder son plaisir de voir un club français dominer son sujet en Ligue Europa, même si ce n’est qu’un premier match de poule qui aura le mérite de bien lancer la campagne européenne des Rouge et Noir.…

Par Clément Gavard, au Roazhon Park pour SOFOOT.com