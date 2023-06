Rendez-nous notre vendredi soir !

Il y avait 1000 façons de démarrer le week-end, et mater ce Gibraltar-France figurait sans aucun doute en bas du panier, tant il a été pauvre en enseignements et en plaisir.

Même Monsieur Aranovskiy a préféré abrégé les souffrances de chacun. À 22h37, l’arbitre ukrainien s’est permis de siffler la fin de cet interminable Gibraltar-France avec quinze secondes d’avance, réveillant un tiers des spectateurs et soulageant un autre tiers, les yeux usés par la fatigue, tandis qu’une dernière partie avait probablement déjà zappé pour se mater un énième épisode de Cauchemar en cuisine . Une semaine après la finale de la Ligue des champions, moins de 48 heures après le début d’un Final Four haletant en Ligue des nations, le football de sélections a repris ses droits et proposer ce qu’il sait faire de mieux toutes les années impaires : pas grand chose.

Des barres sans sourires

Ce n’est un secret pour personne : les rencontres internationales du mois de juin sont les plus difficiles à suivre en direct, entre la fatigue physique et mentale des joueurs ainsi que des oppositions parfois inégales. En affrontant la 201e nation au classement FIFA, le plus faible adversaire de son histoire, et après une saison exceptionnellement éreintante à cause de la Coupe du monde au Qatar, il semblait évident que ce match ne serait pas une orgie de football. Au point de proposer une telle bouillie ? Soyons sérieux. Les Bleus ont proposé une mauvaise copie d’une équipe dirigée par Pep Guardiola (31 tirs, 9 cadrés, 82% de possession) face à des adversaires officiellement crédités de deux frappes ce soir (aucune cadrée) et bien heureux de jouer sur une pelouse dans un état douteux, dans la chaleur de Faro au Portugal. Aucune émotion, aucun saut au plafond, pas même une once de plaisir à voir les joueurs de Didier Deschamps s’imposer (0-3) grâce à un tête d’Olivier Giroud, un penalty de Kylian Mbappé et un CSC, ni même de frustration en voyant les vice-champions du monde toucher du bois à quatre reprises.…

Par Fabien Gelinat pour SOFOOT.com