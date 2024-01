Rendez-nous la prolongation !

La Coupe de France a perdu un peu de son âme, en 2020, à l'abolition de la sacro-sainte prolongation. Et cette saison encore, elle va nous manquer.

« On fait 0-0 au bout du temps réglementaire, j’avais une crampe dans chaque mollet. Quand on ouvre le score après 100 minutes de jeu, on se sent pousser des ailes, les crampes s’envolent. Une émotion incroyable » : comme il le faisait comprendre chez Eurosport il y a deux ans, Réginald Becque n’oubliera jamais sa demie de Coupe de France disputée face aux Girondins de Bordeaux, le 12 avril 2000. Capitaine du Calais finaliste de la compétition cette année-là, le défenseur a dû tiquer, vingt ans plus tard, quand la vieille dame a changé de formule et dit adieu à la mythique prolong’. Car si cette rencontre avait eu lieu aujourd’hui, Becque n’aurait jamais ressenti ces émotions-là, ni connu ce sentiment du dépassement de soi pour tenir jusqu’au bout de la nuit.

Des surprises ? Quelles surprises ?

Il y a quelques années, les tirs au but étaient un exercice rare donc exceptionnel, parfois unique dans une carrière, apothéose d’un combat de deux heures – temps suffisant pour changer trois fois de côté, de tendance et de scénario. Aujourd’hui, voir dix joueurs tenter leur chance des onze mètres est devenu ordinaire, en Coupe : ce week-end, cinq séances ont eu lieu, de Lens à Nice en passant par Saint-Gratien, Les Herbiers ou Metz. Et, à l’heure où ces mots seront lus, nous les aurons déjà oubliées.…

Par Jérémie Baron pour SOFOOT.com