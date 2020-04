Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault rouvrira partiellement mardi son usine de Flins Reuters • 26/04/2020 à 15:50









RENAULT ROUVRIRA PARTIELLEMENT MARDI SON USINE DE FLINS PARIS (Reuters) - Renault rouvrira partiellement mardi son usine de Flins, à l'ouest de Paris, et celle de Sandouville dans les jours suivants, dans le cadre d'un protocole sanitaire strict, déclare le DRH France du groupe, Tristan Lormeau, dans une interview à La Croix publiée dimanche. Cette réouverture a fait l'objet d'un accord signé avec trois syndicats - CFDT, CFTC et FO - mais refusé par la CGT, précise le quotidien. Dans un communiqué publié dimanche, le syndicat minoritaire SUD appelle de son côté tous les salariés du site à ne pas reprendre le travail avant le 11 mai, date officielle de la levée progressive du confinement en France. L'usine de Flins assemble les Zoé et les Micra. L'usine Toyota d'Onnaing, dans le Nord, a été la première usine d'assemblage automobile à rouvrir ses portes en France, le 21 avril dernier, après l'arrêt des activités provoqué mi-mars par l'épidémie de coronavirus. (Jean-Stéphane Brosse)

