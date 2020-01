Remboursement du pass Navigo : attention aux arnaques

La bonne nouvelle est tombée le 8 janvier dernier. Alors que le service est très perturbé à la RATP, en raison de la grève contre la réforme des retraites depuis le 5 décembre dernier, les usagers franciliens pourront bénéficier du remboursement d'un mois de pass Navigo. Mais le site dédié ne sera mis en ligne que dans les prochaines semaines. Un délai exploité par des escrocs qui tentent de récupérer des informations sensibles, souligne France Bleu.C'est Île-de-France Mobilités qui a tiré la sonnette d'alarme sur son compte Twitter après avoir reçu des signalements. L'autorité organisatrice des transports dans la région parisienne explique ainsi que « des sites Internet frauduleux concernant le dédommagement Navigo ont été signalés ». Or, la plateforme qui sera lancée à l'adresse http://www.mondedommagementnavigo.com n'a pas encore ouvert ses portes. À l'heure actuelle, les usagers qui cliquent sur ce lien finissent sur une page statique, relayant l'annonce de Valérie Pécresse. À terme, il sera possible d'y faire sa demande de remboursement.Lire aussi Grèves : ce que les syndicats négocient discrètement à la RATP et à la SNCFCoordonnées et compte bancaireParmi les sites repérés comme ayant une activité frauduleuse, on trouve notamment « remboursement-navigo.fr ». Le site, qui semble désormais avoir fermé ses portes, reprenait le code couleur d'IDFM et s'ornait notamment d'une photographie et d'une citation de...